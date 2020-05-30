30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:36 | Son Güncelleme:
Hangisi, TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Hangisi, TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir?
Hangisi, TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir?
Hangisi, TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 30 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
Hangisi, TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Hangisi, TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir?
A: Muzaffer
B: Asuman
C: Yadigar
D: Kudret
Doğru cevap: B Asuman