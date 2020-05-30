Hangisi, TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…



Hangisi, TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir?



A: Muzaffer

B: Asuman

C: Yadigar

D: Kudret

Doğru cevap: B Asuman