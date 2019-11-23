Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 23 Kasım günü çıkan soru…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir?
A: Ilıklık
B: Soğukluk
C: Usturalık
D: Köpüklük
Doğru cevap: D: Köpüklük