Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir?

Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir?

Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 23 Kasım günü çıkan soru…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.  Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir?

A: Ilıklık

B: Soğukluk

C: Usturalık

D: Köpüklük

Doğru cevap: D: Köpüklük

 


Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş
Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!
Hazal Kaya taburcu oldu
Mustafa Ceceli'den rap müzik itirafı
<p>Kentte çetin geçen kış aylarında vatandaşların gece üşümemek için üzerlerine aldıkları yün yorgan

İmece Usulüyle Yün Yorganlar Kışa Hazır

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Suriyelilerin barındırıldığı merkezler Türkiye'nin yüz akı oldu

Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor