Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir?

A: Ilıklık

B: Soğukluk

C: Usturalık

D: Köpüklük

Doğru cevap: D: Köpüklük