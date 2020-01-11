Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8778
  • 6,5392
  • 295.073
  • 118664
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? İşte cevabı!

Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? İşte cevabı!

Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır" İşte cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 11 Ocak Cumartesi günü çıkan soru…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.  Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?

A: Sandal

B: Kayık

C: İskele

D: Kürek 

Doğru cevap: A Sandal

 


Kubilay Aka ve Miray Daner'in 11 bin TL'lik aşk yuvası!
Tolga Sarıtaş Çukur'a katılacak mı? Aras Bulut İynemli yanıtladı
Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı?
Düzyatan ailesinin Finlandiya tatili
İfşa edeyim derken yine ifşa oldu!

Böcekleri Doğal Yöntemlerle Evinizden Uzaklaştırabilirsiniz: Böceklere Veda Yemeği...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Düzceli 'Çöpçüler kralı' sokakları temizlerken gönülleri kazanıyor

KAPAN-1 BAGOK operasyonu başladı