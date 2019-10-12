Hangisi, çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir? Kim Milyoner Olmak İster sourusu Hangisi, çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 12 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

A: Hotoz

B: Jüpon

C: Camadan

D: Peştamal

Doğru cevap: Camadan