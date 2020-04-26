Hangisi bir prenslik değildir?
"Hangisi bir prenslik değildir?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Atv'nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 25 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
"Hangisi bir prenslik değildir?" sorusu ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
HANGİSİ BİR PRENSLİK DEĞİLDİR?
A: Andorra
B: Lihtenştayn
C: Monako
D: San Marino
Doğru cevap: D San Marino