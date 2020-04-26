"Hangisi bir prenslik değildir?" sorusu ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

HANGİSİ BİR PRENSLİK DEĞİLDİR?



A: Andorra



B: Lihtenştayn

C: Monako

D: San Marino

Doğru cevap: D San Marino