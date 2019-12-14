Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi, bilinen en büyük etobur dinozordur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 14 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…

Hangisi, bilinen en büyük etobur dinozordur?

A: Tyrannosarus Rex

B: Velociraptor

C: Spinosaurus

D: Triceratops

Doğru cevap: C Spinosaurus