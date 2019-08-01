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Merida ve Cancun hangi yarımadada bulunan şehirledir?

Merida ve Cancun hangi yarımadada bulunan şehirledir"

Merida ve Cancun hangi yarımadada bulunan şehirledir? Güven Bana sorusu Merida ve Cancun hangi yarımadada bulunan şehirledir? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 1 Ağustos Perşembe günü seyirci ile buluştu

Merida ve Cancun hangi yarımadada bulunan şehirledir? Güven Bana sorusu Merida ve Cancun hangi yarımadada bulunan şehirledir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

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