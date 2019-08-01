Merida ve Cancun hangi yarımadada bulunan şehirledir? Güven Bana sorusu Merida ve Cancun hangi yarımadada bulunan şehirledir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

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Doğru cevap: