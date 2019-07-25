Hangi türkünün adında geçen yerde, çoğu aracın plaka kodunun aynı iki rakamdan oluştuğu görülür?
Hangi türkünün adında geçen yerde, çoğu aracın plaka kodunun aynı iki rakamdan oluştuğu görülür? Güven Bana sorusu Hangi türkünün adında geçen yerde, çoğu aracın plaka kodunun aynı iki rakamdan oluştuğu görülür? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 25 Temmuz Perşembe günü seyirci ile buluştu
Hangi türkünün adında geçen yerde, çoğu aracın plaka kodunun aynı iki rakamdan oluştuğu görülür? Güven Bana sorusu Hangi türkünün adında geçen yerde, çoğu aracın plaka kodunun aynı iki rakamdan oluştuğu görülür?Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 25 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu
A: Silikfe'nin Yoğurdu
B: Evreşe Yolları Dar
C: Niksar'ın Fidanları
D: Maçka Yolları Taşlı
Doğru cevap: Silikfe'nin Yoğurdu