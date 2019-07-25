Hangi türkünün adında geçen yerde, çoğu aracın plaka kodunun aynı iki rakamdan oluştuğu görülür? Güven Bana sorusu Hangi türkünün adında geçen yerde, çoğu aracın plaka kodunun aynı iki rakamdan oluştuğu görülür?Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 25 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Silikfe'nin Yoğurdu

B: Evreşe Yolları Dar

C: Niksar'ın Fidanları

D: Maçka Yolları Taşlı

Doğru cevap: Silikfe'nin Yoğurdu