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  3. Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökenin 'kralın payı' anlamına gelmektedir?

Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökenin 'kralın payı' anlamına gelmektedir?

Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökenin 'kralın payı' anlamına gelmektedir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökenin 'kralın payı' anlamına gelmektedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 18 Kasım Pazartesi günü çıkan soru…

Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökenin 'kralın payı' anlamına gelmektedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökenin 'kralın payı' anlamına gelmektedir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökenin 'kralın payı' anlamına gelmektedir?

A: Kırmızı

B: Sarı

C: Turuncu

D: Lacivert

Doğru cevap: D Lacivert

Dilimize, Farsça`da koyu mavi renkli bir taşın adı olan "laciverd" sözcüğünden geçer. Bu kelimenin Sanskritçe racavarta sözcüğünden evrildiği düşünülüyor ve bu dilde "kral payı" anlamına geliyor.

Sanskritçe raca “kral” ve Sanskritçe varta “tayın, rızk, pay” sözcüklerinin birleşimidir.

 

 

 


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