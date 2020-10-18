Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı? SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar

SGK geri ödeme listesine 65 ilaç daha eklendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri ödeme listesine alınan ilaçları duyurdu.

HANGİ İLAÇLAR GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI?

65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." ifadelerini kullandı.