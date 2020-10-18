18 Ekim 2020 Pazar 11:55 | Son Güncelleme:
Hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı? SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar
Geri ödeme listesine alınan ilaçlara 65 ilaç daha eklendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geri ödeme listesine alınan ilaçları duyurdu. SGK geri ödeme listesine alınan ruhsatlı ilaç sayısı yükselmiş oldu.
SGK geri ödeme listesine 65 ilaç daha eklendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri ödeme listesine alınan ilaçları duyurdu.
HANGİ İLAÇLAR GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI?
65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." ifadelerini kullandı.