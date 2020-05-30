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  3. Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?
30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:50 | Son Güncelleme:

Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?

Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır"

Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 30 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

HANGİ İKİ YEŞİLÇAM KARAKTERİNİ AYNI OYUNCU CANLANDIRMIŞTIR?

A: Dikiştutmaz Sabri ve Sansar Selim

B: Papağan Ziya ve Ayı Abbas

C: Karbonat Erol ve Gardırop Fuat

D: Susta Kazım ve Gaddar Kerim

Doğru cevap: C Karbonat Erol ve Gardırop Fuat


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