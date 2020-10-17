17 Ekim 2020 Cumartesi 23:23 | Son Güncelleme:
Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır?
Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv'de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
HANGİ HAYVANIN MISIR'DA KAZARA KEŞFEDİLEN YAKLAŞIK 180.000 ADET MUMYASI 1890'DA LİVERPOOL LİMANINDA AÇIK ARTIRMAYLA SATILMIŞ VE TARLALARDA GÜBRE OLARAK KULLANILMIŞTIR?
A:
B: Bok böceği
C: Kedi
D: