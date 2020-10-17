Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



HANGİ HAYVANIN MISIR'DA KAZARA KEŞFEDİLEN YAKLAŞIK 180.000 ADET MUMYASI 1890'DA LİVERPOOL LİMANINDA AÇIK ARTIRMAYLA SATILMIŞ VE TARLALARDA GÜBRE OLARAK KULLANILMIŞTIR?

A:

B: Bok böceği

C: Kedi

D:

Doğru cevap: C Kedi