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  3. Hangi doğal sayının karesi ve iki katı arasındaki fark o sayı kadardır?

Hangi doğal sayının karesi ve iki katı arasındaki fark o sayı kadardır?

Hangi doğal sayının karesi ve iki katı arasındaki fark o sayı kadardır"

Hangi doğal sayının karesi ve iki katı arasındaki fark o sayı kadardır? Güven Bana sorusu Hangi doğal sayının karesi ve iki katı arasındaki fark o sayı kadardır? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 1 Ağustos Perşembe günü seyirci ile buluştu

Hangi doğal sayının karesi ve iki katı arasındaki fark o sayı kadardır? Güven Bana sorusu Hangi doğal sayının karesi ve iki katı arasındaki fark o sayı kadardır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: 2

B: 3 

C: 4

D: 5

Doğru cevap: 3

 

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