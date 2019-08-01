Hangi doğal sayının karesi ve iki katı arasındaki fark o sayı kadardır? Güven Bana sorusu Hangi doğal sayının karesi ve iki katı arasındaki fark o sayı kadardır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

Doğru cevap: 3