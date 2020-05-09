Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 9 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



HANGİ DİZİNİN TELEVİZYONDAKİ İLK YAYIN TARİHİ, DİĞERLERİNİNKİNDEN DAHA GEÇTİR?



A: Kaygısızlar



B: Çiçek Taksi

C: Bizimkiler

D: İkinci Bahar

Doğru cevap: B Çiçek Taksi

İkinci Bahar, 1998 - 2001 yılları arasında yayınlanmış bir tv dizisidir.

