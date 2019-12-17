Hane halkı geliri nedir? TOKİ hane halkı geliri nasıl hesaplanır? İşte yanıtı..

Hane halkı geliri nedir? sorusu TOKi 100 bin sosyal konut projesine başvurmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 100 bin sosyal konut yapılacağını duyurmuştu. 240 ay vade ve aylık 894 TL taksit imkanı verilen projede başvurular başladı. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. TOKİ hane halkı geliri nasıl hesaplanır? merak ediliyor. İşte yanıtı..

TOKİ HANE HALKI GELİRİ NASIL HESAPLANIR?

1- TOKİ'ye başvuru yapanların maaşları brüt üzerinden mi, yoksa net üzerinden mi hesaplanıyor?

Başvuru yapan ya da yapacak vatandaşların maaşları "net" üzerinden hesaplanır.

2- Hanede iki kişiden biri bordrolu, diğeri de işkurda bordrosuz çalışıyorsa bu durumda hesaplama nasıl yapılır?

Hanede işkurda çalışan biri varsa, işkurdan çalıştığına dair belge alınması gerekiyor. Başvurular bordrolu çalışanların maaşları üzerinden hesaplanarak kabul ediliyor. Sadece başvuru yapılan ay hane gelirinin ne kadar olduğuna bakılıyor. Eğer başvuru yapıldığı ay hane gelirinin ortalaması TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerine değilse başvuru kabul ediliyor.

3- TOKİ, başvuru yapanların maaş hesaplamalarını nasıl yapıyor?

TOKİ herhangi bir hesaplama yapmıyor. Başvuru yapacak vatandaş, maaş bordrosunu alıp bankaya o şekilde başvuru yapıyor. Banka şartların uygun olması durumunda başvuruyu kabul ediyor.

4- Hane halkı geliri hesaplaması illere göre değişiyor mu?

Evet değişiyor. İstanbul için hane halkı gelirinin 6 bin , İstanbul dışındaki iller için 5 bin 500 TL olması gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında başvuru kabul ediliyor.

5- Hane halkı geliri, TOKİ tarafından belirlenen bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilir mi? Edilirse, kura sonucunda ev almaya hak kazanan vatandaş evi alabilir mi?

Hane halkı geliri TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilmez. Eğer banka başvuru kabul etmişse, daha sonra yapılan başvuru iptal edilir. Yatırılan başvuru ücreti de vatandaşa geri ödenir. Hane halkı geliri belirlenen bedel üzerinde olan vatandaş ev almaya hak kazanamaz.

6- TOKİ hane halkı gelirini hesaplarken yıllık ortalama mı alıyor, yoksa aylık mı?

Hane halkı geliri hesaplanırken aylık ortalama alıyor. Yıllık ortalama ticaret ile uğraşanlardan alınıyor. Bordrolu çalışanlardan sadece başvuru yaptığı ayın aylık hane halkı gelirine bakılıyor.

TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ İL İL LİSTE

1. Adana - 1.600 konut

2. Adıyaman - 300 konut

3. Afyon - 2.000 konut

4. Ağrı - 500 konut

5. Amasya - 500 konut

6. Aksaray - 950 konut

7. Ankara 4.000 konut

8. Antalya - 1.000 konut

9. Ardahan - 800 konut

10. Artvin - 300 konut

11. Aydın - 400 konut

12. Balıkesir - 3.500 konut

13. Batman - 400 konut

14. Bartın - 300 konut

15. Bayburt - 300 konut

16. Bilecik - 500 konut

17. Bingöl - 400 konut

18. Bitlis - 300 konut

19. Bolu - 400 konut

20. Burdur - 600 konut

21. Bursa 3.200 konut

22. Çanakkale - 500 konut

23. Çankırı - 1.000 konut

24. Çorum - 500 konut

25. Denizli - 3.500 konut

26. Diyarbakır - 2.000 konut

27. Düzce - 300 konut

28. Edirne - 300 konut

29. Elazığ - 1.400 konut

30. Erzincan - 500 konut

31. Erzurum - 2.500 konut

32. Eskişehir - 3.000 konut

33. Gaziantep - 5.200 konut

34. Giresun - 600 konut

35. Gümüşhane - 300 konut

36. Hakkari - 300 konut

37. Hatay - 1.000 konut

38. Iğdır - 300 konut

39. Isparta - 1.200 konut

40. İstanbul - 10.000 konut

41. İzmir - 3.500 konut

42. Kahramanmaraş - 2.000 konut

43. Karabük - 300 konut

44. Karaman - 800 konut

45. Kars - 600 konut

46. Kastamonu - 300 konut

47. Kayseri - 3.000 konut

48. Kırıkkale - 600 konut

49. Kırklareli - 300 konut

50. Kırşehir - 700 konut

51. Kilis - 600 konut

52. Kocaeli - 3.000 konut

53. Konya - 4.000 konut

54. Kütahya - 950 konut

55. Malatya - 1.000 konut

56. Manisa - 1.500 konut

57. Mardin - 1.000 konut

58. Mersin - 2.000 konut

59. Muğla - 1.000 konut

60. Muş - 400 konut

61. Nevşehir - 400 konut

62. Niğde - 300 konut

63. Ordu - 400 konut

64. Osmaniye - 500 konut

65. Rize - 700 konut

66. Sakarya - 1.000 konut

67. Samsun - 1.500 konut

68. Siirt - 300 konut

69. Sinop - 500 konut

70. Sivas - 1.000 konut

71. Şanlıurfa - 3.500 konut

72. Şırnak - 300 konut

73. Tekirdağ - 1.200 konut

74. Tokat - 300 konut

75. Trabzon - 1.000 konut

76. Tunceli - 300 konut

77. Uşak - 700 konut

78. Van - 800 konut

79. Yalova - 300 konut

80. Yozgat - 500 konut

81. Zonguldak - 300 konut