Hane halkı geliri nedir? TOKİ hane halkı geliri nasıl hesaplanır? İşte yanıtı..
Hane halkı geliri nedir? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları 16 Aralık tarihinde başladı, 15 Ocak'a kadar devam edecek. 2+1 ve 3+1 konut imkanı sunan projede vaşvurular Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL.Başvuruların başlamasıyla birlikte akıllara gelen sorulardan birisi de TOKİ hane halkı geliri nasıl hesaplanır? oldu. İşte yanıtı..
Hane halkı geliri nedir? sorusu TOKi 100 bin sosyal konut projesine başvurmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 100 bin sosyal konut yapılacağını duyurmuştu. 240 ay vade ve aylık 894 TL taksit imkanı verilen projede başvurular başladı. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. TOKİ hane halkı geliri nasıl hesaplanır? merak ediliyor. İşte yanıtı..
TOKİ HANE HALKI GELİRİ NASIL HESAPLANIR?
1- TOKİ'ye başvuru yapanların maaşları brüt üzerinden mi, yoksa net üzerinden mi hesaplanıyor?
Başvuru yapan ya da yapacak vatandaşların maaşları "net" üzerinden hesaplanır.
2- Hanede iki kişiden biri bordrolu, diğeri de işkurda bordrosuz çalışıyorsa bu durumda hesaplama nasıl yapılır?
Hanede işkurda çalışan biri varsa, işkurdan çalıştığına dair belge alınması gerekiyor. Başvurular bordrolu çalışanların maaşları üzerinden hesaplanarak kabul ediliyor. Sadece başvuru yapılan ay hane gelirinin ne kadar olduğuna bakılıyor. Eğer başvuru yapıldığı ay hane gelirinin ortalaması TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerine değilse başvuru kabul ediliyor.
3- TOKİ, başvuru yapanların maaş hesaplamalarını nasıl yapıyor?
TOKİ herhangi bir hesaplama yapmıyor. Başvuru yapacak vatandaş, maaş bordrosunu alıp bankaya o şekilde başvuru yapıyor. Banka şartların uygun olması durumunda başvuruyu kabul ediyor.
4- Hane halkı geliri hesaplaması illere göre değişiyor mu?
Evet değişiyor. İstanbul için hane halkı gelirinin 6 bin , İstanbul dışındaki iller için 5 bin 500 TL olması gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında başvuru kabul ediliyor.
5- Hane halkı geliri, TOKİ tarafından belirlenen bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilir mi? Edilirse, kura sonucunda ev almaya hak kazanan vatandaş evi alabilir mi?
Hane halkı geliri TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilmez. Eğer banka başvuru kabul etmişse, daha sonra yapılan başvuru iptal edilir. Yatırılan başvuru ücreti de vatandaşa geri ödenir. Hane halkı geliri belirlenen bedel üzerinde olan vatandaş ev almaya hak kazanamaz.
6- TOKİ hane halkı gelirini hesaplarken yıllık ortalama mı alıyor, yoksa aylık mı?
Hane halkı geliri hesaplanırken aylık ortalama alıyor. Yıllık ortalama ticaret ile uğraşanlardan alınıyor. Bordrolu çalışanlardan sadece başvuru yaptığı ayın aylık hane halkı gelirine bakılıyor.
TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ İL İL LİSTE
1. Adana - 1.600 konut
2. Adıyaman - 300 konut
3. Afyon - 2.000 konut
4. Ağrı - 500 konut
5. Amasya - 500 konut
6. Aksaray - 950 konut
7. Ankara 4.000 konut
8. Antalya - 1.000 konut
9. Ardahan - 800 konut
10. Artvin - 300 konut
11. Aydın - 400 konut
12. Balıkesir - 3.500 konut
13. Batman - 400 konut
14. Bartın - 300 konut
15. Bayburt - 300 konut
16. Bilecik - 500 konut
17. Bingöl - 400 konut
18. Bitlis - 300 konut
19. Bolu - 400 konut
20. Burdur - 600 konut
21. Bursa 3.200 konut
22. Çanakkale - 500 konut
23. Çankırı - 1.000 konut
24. Çorum - 500 konut
25. Denizli - 3.500 konut
26. Diyarbakır - 2.000 konut
27. Düzce - 300 konut
28. Edirne - 300 konut
29. Elazığ - 1.400 konut
30. Erzincan - 500 konut
31. Erzurum - 2.500 konut
32. Eskişehir - 3.000 konut
33. Gaziantep - 5.200 konut
34. Giresun - 600 konut
35. Gümüşhane - 300 konut
36. Hakkari - 300 konut
37. Hatay - 1.000 konut
38. Iğdır - 300 konut
39. Isparta - 1.200 konut
40. İstanbul - 10.000 konut
41. İzmir - 3.500 konut
42. Kahramanmaraş - 2.000 konut
43. Karabük - 300 konut
44. Karaman - 800 konut
45. Kars - 600 konut
46. Kastamonu - 300 konut
47. Kayseri - 3.000 konut
48. Kırıkkale - 600 konut
49. Kırklareli - 300 konut
50. Kırşehir - 700 konut
51. Kilis - 600 konut
52. Kocaeli - 3.000 konut
53. Konya - 4.000 konut
54. Kütahya - 950 konut
55. Malatya - 1.000 konut
56. Manisa - 1.500 konut
57. Mardin - 1.000 konut
58. Mersin - 2.000 konut
59. Muğla - 1.000 konut
60. Muş - 400 konut
61. Nevşehir - 400 konut
62. Niğde - 300 konut
63. Ordu - 400 konut
64. Osmaniye - 500 konut
65. Rize - 700 konut
66. Sakarya - 1.000 konut
67. Samsun - 1.500 konut
68. Siirt - 300 konut
69. Sinop - 500 konut
70. Sivas - 1.000 konut
71. Şanlıurfa - 3.500 konut
72. Şırnak - 300 konut
73. Tekirdağ - 1.200 konut
74. Tokat - 300 konut
75. Trabzon - 1.000 konut
76. Tunceli - 300 konut
77. Uşak - 700 konut
78. Van - 800 konut
79. Yalova - 300 konut
80. Yozgat - 500 konut
81. Zonguldak - 300 konut