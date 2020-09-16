Handikap ne demek? Handikap TDK anlamı nedir?

Handikap kelimesi Türk Dil Kurumu'nun resmi sayfasında yayınlanıyor. Kelimenin ne anlama geldiği ya da hangi kökten türediği paylaşılıyor. Handikap kelimesinin ilk defa duyan vatandaşlar sık sık kelimenin manasına yönelik araştırma yapıyor.

HANDİKAP NE DEMEK?

Handikap, TDK'da iki anlama gelecek şekilde açıklanmıştır.

İngilizce kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiş şekilde uzun yıllardır kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

1. isim Engel:

"Esaslı dokümantasyona ve teknik hünerlere karşın, en büyük handikapları, bu yaşanmışlık sıcaklığından yoksun oluşları idi."

2. isim At yarışlarında binicilerle eyerin toplam ağırlığının, atların koşuyu kazanma şansını etkileyecek biçimde ayarlanması.