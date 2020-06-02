Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğe gönderdiği yazıda kamuda çalışan vatandaşlar için idari izin düzenlemesi hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kamuda normal mesainin başlayacağı tarihi açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından Hamileler idari izinli mi? Hamileler için idari izin var mı? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler..

HAMİLELER İDARİ İZİNLİ Mİ?



Sağlık Bakanlığı kamu kurumlarında hamile olan personele gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izin tanıdı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili bir yazı gönderildi. Yazıda, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.