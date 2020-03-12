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  3. Hamile komşusuyla küçük oğlunu katletmişti! Mezarlarını kazıp taziye yemeği dağıtmış

Hamile komşusuyla küçük oğlunu katletmişti! Mezarlarını kazıp taziye yemeği dağıtmış

Hamile komşusuyla küçük oğlunu katletmişti! Mezarlarını kazıp taziye yemeği dağıtmış

İzmir Menemen'de 4 Şubat'ta 6 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed ile oğlu Muhammed (5) evde ölü bulundu.

Onlarca kişinin ifadesini alan polis, zanlının Suriyeli komşu Y.M. olduğunu belirledi. Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı. Eşini ve oğlunu kaybeden Suriyeli Halil Muhammed, katil zanlısıyla olay günü yolda karşılaştığını belirterek, “Komşum olduğu için ona ‘Bizim evde ne oldu? diye sordum. ‘Bilmiyorum’ dedi. Bizim yanımızda duruyordu. Konuşmaları normaldi. Olay oldu diye kızmış gibiydi” dedi.

‘HİÇ ŞÜPHELENMEDİK’

Zanlının 2 yıllık komşusu olduğunu söyleyen acılı eş “Cenazelerin defni sırasında mezar kazdı, taziyede misafirlere yemek dağıttı. Hiç şüphelenmedim” diye konuştu. 

AA


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