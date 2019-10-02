Hamile kalan çocuğa düşük ilacı

Devrim TOSUNOĞLU

Düşük yaptıran Cytotec adlı ilacın Bulgaristan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye kaçak olarak sokulup internet üzerinden satıldığını belirleyen İstanbul Kaçakçılık özel ekibi operasyon başlattı. 18 yaşını doldurmadığı için hastaneye gidemeyen kız çocuklarının istenmeyen hamileliklerini sonlandırmak için Cytotec isimli düşük yaptırıcı ilaçlara başvurdukları tespit edildi.

MESKEN HASTANE ÖNÜ

Şebekenin Cytotec adlı ölüm hapını dikkat çekmemek için müşterilere hastane ve eczanelerin yoğun olduğu bölgelerde teslim ettikleri bazen de kurye aracılığıyla ilaçları satın alan kişilere gönderdikleri tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Beylikdüzü ve Güngören’de yapılan eşzamanlı operasyonda şebekenin 4 yöneticisi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 743 adet gebe sonlandırıcı ilaç bulundu. Sağlık Bakanlığı söz konusu ilacın 2012’de satışını yasakladı. Ülkemizde kürtaj, hamileliğin 10. haftasına kadar yasal. Kadın evli ise eşinin rızasıyla evli değilse kendi iradesiyle kürtaj yaptırabiliyor. 10 haftalık hamilelik süresini aşan kadınlarda ise heyet raporuyla kürtaja izin verilebiliyor.