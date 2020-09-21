Hamaset nedir, ne demek? Hamaset TDK kelime anlamı...

Hamaset, dilimize Arapça'dan geçen ifadelerden biridir. Türk Dil Kurumu (TDK), kelimelerin anlamlarını resmi sitesinde açıklıyor. Hamaset kelimesini ilk defa duyan vatandaşlar, sözcüğün anlamına bakıyor. TDK, hamaset hakkından ilk anlama gelen açıklamada bulundu.

HAMASET NEDİR, NE DEMEK?

Hamaset kelimesi TDK çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor.

1. isim, eskimiş Yiğitlik, kahramanlık, cesaret:

Bir hamaset destanı.

2. isim, eskimiş Dinleyenleri etkilemek veya heyecanlandırmak amacıyla yapılan abartılı anlatım.

HAMASET YAPMAK NEDİR?

Hamaset ile beraber aynı zamanda bu kelime üzerinden türemiş hamaset yapmak sözcüğü de yer almaktadır. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman Hamaset yapmak sözüne karşılık, ‘yiğitlik, yüreklilik’ şeklinde ifade etmek mümkün. Aynı zamanda herhangi bir konuyu dinleyenleri etkileyebilmek ya da heyecanlandırmak adına abartılı şekilde anlatmak biçiminde de ifade etmek mümkün.

Bu doğrultuda gündelik yaşam içerisinde Hamaset sözcüğünü amaca uygun kullanabilirsiniz. Özellikle edebi eserlerde cümleleri daha iyi şekilde anlamak amaçlı Hamaset ile beraber, hamaset yapmak sözcüklerinin anlamlarını bu şekilde ele alabilirsiniz.