Haluçka nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta Haluçka yapılışı ve tarifi sizlerle..

Haluçka nasıl yapılır, malzemeleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugünün yemeği Haluçka olarak belirlendi. Samsun'a özgü olarak bilinen Haluçka'nın yapılışı ve tarifi merak ediliyor. İşte Haluçka tarifi..

HALUÇKA TARİFİ

2 tavuk budu

2 yemek kaşığı margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı domates salçası

yarım yemek kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 su bardağı tavuk suyu

Hamur için:

1 yumurta

1 su bardağı un

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI:

Tavuk butlarını haşlayıp didikliyoruz.

Tencereye margarin ve sıvı yağ ekleyip ısıtıyoruz.

Üzerine salçaları ekleyip kavuruyoruz.

4 su bardağı tavuk suyunu ekliyoruz.

Kaynamaya başladıktan sonra tavuk ve nohut ekleyip karıştırıyoruz.

Ayrı bir kasede yumurta, un ve suyu ekleyip karıştırıyoruz.

Kek hamuru kıvamında bir kıvam elde ediyoruz.

Kaynayan yemeğimizin içerisine tatlı kaşığının ucu ile hamurdan alıp tencereye ekliyoruz.

Tuz ve karabiber ekliyoruz.

Elde ettiğimiz küçük hamurlar pişene kadar kısık ateşte yemeği pişiriyoruz.

Pişen yemeğimizi ocaktan alıp sıcak olarak servise sunuyoruz.