Halk arasında hangi balık için "istavrit azmanı" ifadesi kullanılır? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Halk arasında hangi balık için "istavrit azmanı" ifadesi kullanılır? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 29 Haziran Cumartesi günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Köpek balığı

B: Kalkan balığı

C: Mürekkep balığı

D: Ton balığı

Doğru Cevap: D Ton balığı