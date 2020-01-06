Halis Karataş eşi Begüm Atman Karataş kimdir, nereli?

Halis Karataş 2 Ekim 1972'de doğdu. Maddî durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas'ın bir köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olmasıydı. Ailesi kendisinin jokey olmasına karşı çıktı; ancak o 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.

Halis Karataş, girdiği yarışın bitiş anlarındaki sakin davranışlarıyla ilgi çekti. Kariyeri boyunca 5 Gazi koşusu şampiyonluğu yaşadı. Bunun yanında 2009'da düzenlenen Enternasyonel Yarış Festivalindeki özel Malazgirt koşusunu kazandı. 20 Temmuz 2012 tarihinde 7 koşuda birinci olarak bu alanda 1985 yılında 6 koşu kazanan jokey Dede Mutlu'dan rekoru almıştır. Ayrıca Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır.

21 Temmuz 2009'a kadar bindiği 520 at ile 165 şampiyonluk yaşadı. 20.07.2012 de çıktıgı 7 yarışın yedisini de kazanarak, Türkiye spor tarihine geçmiştir.

2006'da kazandığı Gazi Koşusu'ndan sonra hakkında şike ve adam yaralama suçlamaları yapıldı. Bunun üzerine yaptığı basın açıklamasında:"Öncelikle bu haberlerin gerçek dışı, kasıtlı ve kötü niyetli olduğunu, benim yıllardır çok çalışmakla elde ettiğim başarılarımı karalamaya yönelik olduğunu belirtmek istiyorum. Hakkımda iddialarda bulunan bu şahsı ablamla belki 5-6 kez gördüm. Bu kişi bizden intikam almak ve haksız çıkar sağlamanın tek yolunu ünlü bir kişi olmamdan dolayı şahsıma iftira atmakta bulunmuştur." dedi.

20.07.2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak kırılması zor bir rekorun sahibi olmuştur.

BEGÜM KARATAŞ KİMDİR?

AKSAM.COM.TR’de 2014 yılında yapılan röportaj aşağıda yer alıyor.

GAZİ koşusunda Halis Karataş 6. kez birinciliği kazandı. Ancak bu şampiyonluğun yeri çok ayrı. Çünkü Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi jokeylerinden birisi olarak gösterilen Karataş, bu başarısını 28 Mart'ta kanserden vefat eden eşi Begüm Akman Karataş'a armağan etti. Finiş anında Halis Karataş, yarışı kazandığı andan itibaren parmağındaki yüzüğü öptü, havaya elini kaldırdı ve "Senin için aşkım" dedi. O an iki çocuğunun da bulunduğu Veliefendi'de duygu seli yaşandı. Peki bu aşkın aslı neydi? İşte Halis Karataş-Begüm Akman çiftinin hikayesi:

MASAL GİBİ BİR AŞK HİKAYESİ

Özdemir Atman, TJK eski başkanı ve Meraşal Fevzi Çakmak'ın yavari.. Atçılık tarihinin önemli isimlerinden birisi. İkiz kızlarından birisi de Begüm ile Esra Akman. Halis Karataş da umut vaat eden bir jokey ve atçılığı Özdemir Akman'ın yanında öğrendi. Halis Karataş, hem yarıştı hem "Ağam, beyim" dediği Özdemir Atman'la çalıştı. Bu sırada Begüm Atman'ı tanıdı. İki genç birbirini sevdi ve 10 yıl önce evlendi.

AYLARCA GAZİ'YE HAZIRLANDI

Çiftin iki çocuğu oldu. Hatta erkek çocuğa Özdemir ismini verdiler. 3 yıl önce ise ailenin başına amansız hastalık kabusu çöktü. At camiası tarafından çok sevilen Begüm Atman Karataş, uzun süre mücadele verdi ama 28 Mart'ta hayatını kaybetti. Büyük aşkını, eşini kaybeden Halis Karataş rapor alıp yarışmala kısa süre ara verdi. Sonra "Durmak yok" diyerek yola devam etti. Ancak mart ayından beri aklında hep 88. Gazi Koşusu'nu kazanmak vardı.

HER GÜN MEZARININ BAŞINDA

Daha önce 5 kez birinci olmuştu ama bu çok başkaydı. Yarış öncesinde hepsinden daha hırslıydı. Aylarca "Bu yarışı onun için kazanacağım" diyerek kendini motive ediyordu. Nisan ayında kazandığı bir yarışta da yüzüğü öpüp elini havaya kaldırmıştı ama asıl gösteriyi Gazi Koşusu'na saklamıştı. Yarışı kazandı, rahmetli eşini andı. Ve her gün gittiği gibi Kanlıca'daki eşinin mezarına koştu, duasını etti.

REKORMENT JOKEY

Türk yarışçılığının yaşayan efsanelerinden Halis Karataş, babasından devraldığı atçılığı kız kardeşiyle başarılı bir şekilde sürdüren eşi Begüm Atman'ı kaybettikten 3 ay sonra 6. Gazi zaferini kazandı. Kariyerinde 5 bini üzerinde yarış kazanan Karataş, ülkemizi uluslararası bir çok platformda da temsil etti. 20 Temmuz 2012'de at bindiği 7 yarışı da kazanıp rekor kırdı. Şu ana dek 18 binin üzerinde at bindi.

MEZARI BAŞINDA

Eşini Kanlıca mezarlığına defneden Halis Karataş, büyük bir acı yaşamıştı. Şimdi kazandığı son birincilikle yarasını sarmaya çalışıyor.