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  3. Halil Ergül'e ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı Halil Ergül olayı nedir?
01 Haziran 2020 Pazartesi 10:42 | Son Güncelleme:

Halil Ergül'e ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı Halil Ergül olayı nedir?

Halil Ergül'e ne oldu, bulundu mu" Müge Anlı Halil Ergül olayı nedir"

61 yaşındaki Halil Ergül, eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı Erzincan'daki evinden 25 Aralık 2019'da anneme gidiyorum diye çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Halil Ergül'e ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı Halil Ergül olayı nedir? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

Müge Anlı Halil Ergül olayına dair son gelişmeler yakından takip ediliyor. Halil Ergül'e ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı Halil Ergül olayı nedir? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. 61 yaşındaki Halil Ergül, eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı Erzincan'daki evinden 25 Aralık 2019'da anneme gidiyorum diye çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

HALİL ERGÜL'E NE OLDU, BULUNDU MU?

61 yaşındaki Halil Ergül, eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı Erzincan'daki evinden 25 Aralık 2019'da anneme gidiyorum diye çıkmış ve bir daha geri dönmemişti.25 Aralık 2019 tarihinden beri kayıp olarak aranan epilepsi hastası Halil Ergül için geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.

MÜGE ANLI HALİL ERGÜL OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'nın programına katılan Halil Ergül'ün kızı ve eşi epilepsi hastası olduğunu söyledikleri babalarının bulunması için yardım istedi. Fakat Halil Ergül'ün eşi ve kızının üzgün olmadığı başta izleyenler olmak üzere Müge Anlı'yı da şüphelendirmişti.

Üstelik eşi ve kızı Halil Ergül'ün kaybolmasının 9'uncu günü karakola haber vermişti. Emniyet yetkililerin Halil Ergül'ün evinde arama başlattı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Halil Ergül'ün kızı ve eşinin neden 9 gün sonra kayıp başvurusu yaptıkları tartışıldı.

Yaşlı adamın maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, hesaplarda hareket göremeyince şüpheler arttı. Olay üzerinde büyük bir titizlikle çalışan Erzincan Emniyeti'nin başlattığı araştırmalarda Halil Ergül'ün hastane ve sosyal hizmetlerde kaydının olmadığı açıklandı. Epilepsi hastası olan Halil Ergül'ün bu kadar süre ilaç kullanmayınca atak geçireceğine dikkat çekildi.


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