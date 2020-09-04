Halihazırda nasıl yazılır? Hali hazırda TDK'ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Dilimizde isim olarak kullanılan Halihazırda nasıl yazıldığı merak konusu oldu. Kelimenin en doğru yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanıyor. Şimdiki ve şu anda anlamlarına gelen halihazırda kelimesinin yazılışını sizin için derledik.

HALİHAZIRDA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde en doğru kullanımı ile yayınlandı. Kelimenin doğru olarak yazışı halihazırda şeklindedir.

"Hâlihazırdaki böcek türlerinin toplamının bir milyondan fazla olduğu varsayılmaktadır."

HALİHAZIRDA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükte halihazırda kelimesinin anlamı; "Bugünlerde, son zamanlarda, şimdi, şu anda" olarak tanımlanıyor.