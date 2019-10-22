Halı silkeleyen karı koca balkondan düştü

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi Şube Sokak'ta iki katlı evde oturan Handan ve Fatih Kayalı çifti, evlerinin balkonuna çıkarak halı silkelemeye başladı. Çiftin halı silkelediği sırada balkonun tuğlaları koptu. Yaslandıkları tuğlaların düşmesi nedeniyle Kayalı çifti de ikinci kattaki balkondan düşerek yaralandı.

Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri gelirken, Kayalı çifti ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer de olay yerine gelerek polis ve sağlık ekiplerinden bilgi aldı.

"İKİ, ÜÇ DERKEN DÜŞTÜK"

Tedavi altına alınan Fatih Kayalı, olay anında yaşadıklarını anlattı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde yatan Kayalı, ayağında kırık olduğunu ve ameliyat olacağını söyledi.

Durumunun iyi olduğunu ifade eden Kayalı, "Akşam iş çıkışı eve geldik. Evde temizlik için eşime yardımcı olmaya çalıştım. Halıyı çırpmamızı söyledi, beraber çırptık. İki, üç çırpmadan sonra duvarla beraber aşağıya indik. Ondan sonrasında bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

20 senedir aynı evde yaşadıklarını aktaran Kayalı, evin eski olduğunu belirtti. Eşinin de Bursa'ya sevk olduğunu vurgulayan Kayalı, "Onda da çatlaklar var" dedi.

Olayda yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Handan Kayalı da Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

İHA