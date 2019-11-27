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'Hala ölmedin mi' dedi, ateş etti

'Hala ölmedin mi' dedi, ateş etti

Para yüzünden tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren 72 yaşındaki vicdansız baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Cinayetin tek tanığı olan acılı annenin sözleri ise yürekleri burktu.  

Aydın Koçarlı’da 4 Eylül’de çiftçi Orhan Terzi (72) ile oğlu İsa Terzi  (32) arasında ahırda tartışma çıktı. Orhan Terzi, oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Tutuklanan cani baba hakkında ‘altsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede cinayete tanık olan anne Adviye Terzi’nin poliste alınan ifadesine yer verildi.

YERDEYKEN DİPÇİKLE DE VURDU

Anne, olay günü eşinin sopayla oğlunun üzerine yürüdüğünü, ikiliyi araya girerek ayırdığını anlattı. Daha sonra oğlunun hayvanların yiyeceklerini hazırlamak için yem karma makinesini çalıştırdığını belirten anne Terzi, şunları söyledi: “Eşim elinde tüfekle ‘Şimdi senin canını alacağım’ dedi. Oğlumun ‘Baba elini kana bulama, git’ dediği sırada eşim İsa’nın göğsüne bir el ateş etti. İsa biraz yürüdükten sonra yere düştü. Eşim yere düşen oğlumun ayaklarının yanına gidip küfür ederek ‘Sen hâlâ ölmedin mi’ dedi ve bir kez daha ateş etti. Daha sonra tüfeğin dipçiğiyle vurmaya başladı.”

Adviye Terzi, oğlunun eşi tarafından öldürümesine şahit olmuştu.

 TRAKTÖRÜ SATTIRMADIĞI İÇİN KURŞUN YAĞMURU

İddianamede Orhan Terzi’nin de polisteki ifadesinde bir bankaya olan borcu için evdeki araç ve traktörü satmak istemesine oğlunun karşı çıktığını söyledi. Bu yüzden tartıştıklarını belirten sanık, oğlunun kendisini dövmeye başladığını, yem karma makinesine atmakla tehdit ettiğini öne sürdü.


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