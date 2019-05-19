Hakkari'de yıldırım düştü: 13 hayvan telef oldu

Olay, Bay köyünden 10 kilometre mesafede bulunan Ülebera Yaylası’nda meydana geldi. Etkili olan yağışlar nedeniyle hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda Abdullah Çiftçi’ye ait 7, Adil Çiftçi’ye ait 4 ve Nedim Çiftçi’ye ait 2 olmak üzere toplam 13 küçükbaş hayvan telef oldu

Geçimleri tarım ve hayvancılık olan Bay köyü sakinleri, olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirttiler.

İHA