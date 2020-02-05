Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,986
  • 6,6015
  • 298.669
  • 123453
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

Hakkari'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Hakkari- Çukurca karayoluna 20 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde Ahmet Er yönetimindeki 30 ABB 300 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen Mervan Akdemir'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayı öğrenen yaralı yakınları ise hastaneye akın etti.

DHA


Zeynep Bastık'ın düğün detayları belli oldu
Bensu Soral'ın heykeli sosyal medyayı salladı
Evlilik yolunda ilk adım
Bebek odası için kesenin ağzını açtılar!
Leyla Tanlar aşk sarhoşu!
<p>365 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı blok

Çamlıca Kulesi’nde İnşaat Çalışmalarında Sona Gelindi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İnsan kemikleri ile tarih yazıyorlar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları