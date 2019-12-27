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  3. Hakkari Yüksekova son dakika okullar tatil mi? Hakkari'den kar tatili haberi geldi!

Hakkari Yüksekova son dakika okullar tatil mi? Hakkari'den kar tatili haberi geldi!

Hakkari Yüksekova son dakika okullar tatil mi" Hakkari'den kar tatili haberi geldi!

Hakkari’den son dakika kar tatili haberi geldi. “Hakkari Yüksekova'da okullar tatil mi?” sorusu yanıt buldu.

Hakkari’de okulların tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 27 Aralık’ta okullar tatil mi? Hakkari’den son dakika kar tatili haberi geldi. “Hakkari Yüksekova son dakika okullar tatil mi?” sorusu yanıt buldu.

HAKKARİ YÜKSEKOVA’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi.


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