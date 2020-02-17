Hakkari ve Bitlis'te okullar tatil mi? 17 Şubat'ta Hakkari ve Bitlis'te okullar tatil oldu mu?

17 Şubat Pazartesi günü Hakkari ve Bitlis’te yaşayan vatandaşlar, “Bugün okullar tatil mi?” sorusun yanıtını araştırmaya başladılar. Hakkari ve Bitlis’te okullar tatil oldu mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAKKARİ VE BİTLİS’TE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari ve Bitlis’te okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

İşte hava durumu uyarıları…

HAKKARİ HAVA DURUMU

Hakkari’de bugün havanı en düşük -5 derece, en yüksek -3 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah(Pazartesi) saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BİTLİS HAVA DURUMU

Bitlis’te havanın en düşük -8 derece, en yüksek -1 derece olması bekleniyor.