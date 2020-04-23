Hakkari iftar ve sahur vakti saati kaçta? Diyanet Hakkari imsak ve sahur vakti imsakiyesi 2020!

Hakkari iftar ve sahur vakti Ramazan ayının başlamasıyla birlikte araştırılmaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının 24 Nisan Cuma günü başlaması nedeniyle tüm hazırlıklar yapıldı. Sofralar süslendi, en güzel yemekler hazırlandı. Ramazanda nefsimizi ve bedenimizi terbiye eder, açın halinden anlamaya çalışırız. Peki, Hakkari iftar ve sahur vakti saati kaçta? İşte 2020 Diyanet Hakkari imsak ve sahur vakti imsakiyesi...



HAKKARİ İMSAK VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Hakkari sahur vakti (imsak vakti) 03:42 olarak açıklandı.

HAKKARİ İFTAR VAKTİ (AKŞAM EZANI) SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Hakkari’de iftar saati 18.55 olarak açıklandı.

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RAMAZAN AYININ GECELERİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Gündüzleri oruçla değerlendirilen Ramazan ayının, geceleri de terâvih ve teheccüd namazı, Kur’ân tilâveti ve zikirle ihyâ edilmelidir. Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şu müjdeyi verir:

“Kim, inanarak ve sevâbını Allah’tan umarak Ramazan gecelerini ihyâ ederse, geçmiş günahları affolunur.” (Buhârî, Terâvih, 46)

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Ramazan’da bir gün evinden çıktığında, mescidin kenarında namaz kılan bir grub görmüştü.

“–Onlar ne yapıyor?” diye sordu.

“–Onlar, ezberlerinde fazla Kur’ân olmayan kimselerdir, Übey bin Kâ’b -radıyallâhu anh- onlara namaz kıldırıyor!” dediler.

Allah Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- :

“–İsabet etmişler, ne kadar güzel ve iyi bir şey yapıyorlar!” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Ramazan, 1/1377)

Diğer taraftan, gerek farz olan zekât, gerekse nâfile sadakalar, bu ayda daha önemli hâle gelir. Nitekim Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e:

“–Hangi sadaka daha faziletlidir?” diye sorulduğunda:

“–Ramazan ayında verilen sadaka!” cevabını vermiştir. (Tirmizi, Zekat, 28/663)

RİYA VE GÖSTERİŞTEN EN UZAK İBADET

Ramazan denildiğinde akla oruç gelir. Oruç, İslâm’ın beş esasından biridir. Cenâb-ı Hak onu önceki ümmetlere de farz kılmıştır. Oruç, çok farklı ve derin mânâlar ihtivâ eden bir ibadettir. Riyâ ve gösterişten en uzak ibadet de yine oruçtur. Bu sebeple Allah Teâlâ onu kendisine mahsus kılmıştır.

Her iyiliğe, on mislinden yediyüz misline kadar sevap verilir. Ancak oruç bunun hâricindedir. Onun karşılığını Allah Teâlâ verecek ve oruç tutan kullarını gerek dünyada gerekse âhirette sevindirip cennetinde hususî olarak ağırlayacaktır.

Allah Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:

“Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir…” (Buhârî, Savm, 4; Müslim, Sıyâm, 166)

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- orucun günahlara, kötülüklere ve Cehennem azabına karşı sağlam bir kalkan olduğunu bildirmiştir. Çünkü oruç tutan kimse, kötü sözlerden uzak durup kimseyle kavga etmeyecek ve oruçlu olduğunu hatırlayarak kendisine yapılan kabalıklara sabredecektir. Böyle bir hayat, şüphesiz insanı cehennemden muhâfaza eder.