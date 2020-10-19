Hakikat ne demek, anlamı nedir? Hakikat kelimesi ne anlama geliyor?

Hakikat kelimesi TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan ifadelerden birisi oldu. Arapça kökenli bir sözcük olan hakikat, Türkçe cümlelerde isim ve zarf olarak yer edinmiştir. Hakikat sözcüğü, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yayınlandı.

HAKİKAT NE DEMEK, NEDİR?

Hakikat kelimesi TDK'ya göre gerçek manasına gelmektedir. Türk Dil Kurumu, kelimeyi üç farklı şekilde açıklamaktadır.

İsim Gerçek:

"Ayık olmak yani bu hayatı yaşamıyormuş gibi hissetmenin dayanağını hakikat içinde bulmak gereklidir." İsmet Özel

İsim Gerçeklik.

Zarf Gerçekten:

"Beni oyaladı lakin hakikat adamakıllı içerlemiş." Memduh Şevket Esendal

HAKİKAT SÖZLÜK ANLAMI

Sözlükte “gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştirmek” gibi anlamlara gelen ḥaḳḳ kökünden türetilmiştir.

Hakikat kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de geçmez. Bir hadiste yer alan “hakīkatü’l-îmân” terkibinde hakikat “hâlis, künh, mahz” kelimeleriyle açıklanmıştır.