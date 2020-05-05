Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün? sorusunun yanıtı gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatilleri ile birleşen hafta sonlarında 4 ve 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa kaç gün yasak olacağı araştırıyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamalarının devam ettiğini vurguladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı 2 gün uygulanacak. İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanaca genelgede belirtilen istisnalar dışında vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Geçtiğimiz haftalarda da olduğu gibi marketler kapalı, fırın ve tatlıcılar açık olacak.

16 17 18 19 MAYIS'TA 4 GÜNLÜK YASAK OLACAK MI?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınması bekleniyordu.

Ancak, 16 17 18 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.