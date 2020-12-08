Koronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli kısıtlamalar getirildi. Hafta içi her akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Aralık yasak olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu kısıtlaması cuma günü saat 21.00’de başlayacak. Cuma akşamı 21.00'de başlayan kısıtlama pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından bir açıklama gelene kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen koronavirüs genelgesi kapsamında yasakların ikinci bir emre kadar uygulanmaya devam edeceği bilgisi yer almasına rağmen ne zaman sona ereceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.