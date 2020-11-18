Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Seyahat izin belgesi kimler, nereden alabilir?

Hafta sonu seyahat yasağı ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Alınan yeni kararlara göre, hafta sonları 10:00 ­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecektir. Peki hafta sonu seyahat yasağı var mı?

HAFTA SONU SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu seyahat yasağı genelgede belirtilen koşulları sağlayan kimseler için bulunmuyor. Ayrıca Seyahat İzin Kurullarından izin alma şartı da aranıyor. Peki, Seyahat izin belgesi kimler, nereden alabilir?

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edilebilecek. Seyahat edebilecekler kimseler genelge kapsamında şu şekilde açıklanıyor:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

ceza infaz kurumlarından salıverilen."

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