Hafta sonu noter açık mı? Cumartesi-pazar nöbetçi noter sorgulama ekranı!

Gayrimenkul alım satım işlemleri ve kanunen tescil gerektiren işlemler noter vasıtasıyla yapılıyor. Anlaşmazlıkları kapatabilmek ve bazı hakları garanti altına almak noter tanımını karşılıyor. Hafta içi hizmet veren noterlerin hafta sonu çalışma saatlerinde değişiklik olması durumunda ise internet sitesi üzerinden duyuru yayınlanıyor. Cumartesi-pazar nöbetçi noter sorgulama ekranı vatandaşlara bu konuda kolaylık sağlıyor.

HAFTA SONU NOTER AÇIK MI?

Hafta sonu nöbetçi noter hizmeti verilmektedir. Normal şartlarda nöbetçi noterler saat 10.00 ile 16.00 arasında çalışmaktadır. Fakat koronavirüs salgını sürecinde yeni bir karar alınmıştır.

Türkiye noterler Birliği'nin resmi internet sayfasında nöbetçi noter uygulamasında değişikliğe gidildiğine dair şöyle bir açıklama yapıldı:

" Ülkemiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetçi noterlik uygulaması ikinci bir karara kadar ertelenmiştir.

Hafta içi verilen noterlik hizmetlerinde ise herhangi bir değişiklik yoktur."

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇTIR?

Noterler diğer kamu kuruluşları gibi saat 09:00’da mesaiye başlamaktadır. 12:00 ve 13:00 arasında öğle molası veren noter çalışanları saat 17:00’a kadar işlem yapmaktadır.

NOTERLERDE HANGİ İŞLEM YAPILIYOR?

Türkiye Noterler Birliği tarafından noterde yapılacak olan işlemleri açıklamıştır.

-Evlenme sözleşmesi,

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

-Zilyetlik devri sözleşmesi

-Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,

-Şirket sözleşmesi,

-İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

-Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

-Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

-Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

-Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

-Kira sözleşmesi,

-Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

-Taksim ve ifraz sözleşmesi,

-Evlat edinme sözleşmesi vb. işlemler yapılmaktadır.