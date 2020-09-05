Hafta sonu nasıl yazılır? TDK'ya göre hafta sonu bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Herkesin heyecanla beklediği ve tüm haftanın yorgunluğunu attığı hafta sonu kelimesinin doğru kullanımı merak ediliyor. Yazım yanlışı yapmak istemeyen vatandaşalar, hafta sonu kelimesinin yazılışını sözlüklerden ve çeşitli kaynakçalardan araştırıyor.
Hafta sonu kelimesi Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor. Hafta sonu sözcüğünün bitişik mi yoksa ayrı olarak mı yazıldığı sık sık karıştırılan yazım yanlışları arasında yer alıyor. Hata oranı en aza indirmek isteyen kişiler bu sayede hafta sonu kelimesinin nasıl yazıldığını kontrol ediyor.
HAFTA SONU NASIL YAZILIR?
TDK çevrim içi sözlük sayfasında kelimesinin doğru yazımını yayınlıyor.
Buna göre kelimenin yazılışı "hafta sonu" olmalıdır. Yani sözcük TDK'ya göre bitişik olarak yazılmalıdır. Türkçe'de hafta sonu isim olarak değerlendirilir.
Hafta sonu kelimesine örnek doğru cümle kullanımı;
"Hafta sonları çıktığı annesinin evinde, hep kıyılarda çekinik durdu