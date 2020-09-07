Hafta içi nasıl yazılır? TDK'ya göre hafta içi bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu, hafta içi kelimesinin doğru kullanımını resmi sitesinde paylaştı. Pazartesi gününden Cuma'ya kadar olan zaman dilimini kapsayan hafta içi kelimesi, sıkça kullanılan sözcükler arasında yer alıyor. Hafta içi, Türkçe'de isim olarak kullanılmaktadır.

HAFTA İÇİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığını, resmi sitesinde paylaştı.

Kelimenin doğru yazımı "hafta içi" şeklinde olmaldır. Buna göre; hafta içi szöcüğü ayrı yazılmalıdır.

Haftaiçi her gün çalışmak bazen çok yorucu geliyor. (YANLIŞ)

Bu hafta içi arkadaşım ile birlikte yurt dışına seyahat edeceğiz. (DOĞRU)

Fenerbahçe – Galatasaray maçı haftaiçi oynanacakmış. (YANLIŞ)

Geçen hafta içi katıldığım toplantıda önemli notlar edindim. (DOĞRU)

HAFTA İÇİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu yani TDK'nın resmi sitesinde yer alan anlatıma göre hafta içi; "Haftanın cumartesi ve pazar dışında kalan günleri, hafta arası." şeklinde açıklanmaktadır.