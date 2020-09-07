Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4608
  • 8,8261
  • 462.676
  • 1094.84
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hafta içi nasıl yazılır? TDK'ya göre hafta içi bitişik mi, ayrı mı yazılır?
07 Eylül 2020 Pazartesi 11:57 | Son Güncelleme:

Hafta içi nasıl yazılır? TDK'ya göre hafta içi bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Hafta içi nasıl yazılır" TDK'ya göre hafta içi bitişik mi, ayrı mı yazılır"

Hafta içi kelimesinin yazışı TDK çevrim içi ya da cep sözlükte bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla yaptığımız hatalardan olan yazım yanlışları, iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Hafta içi kelimesinin doğru kullanımını sizin için hazırladık.

Türk Dil Kurumu, hafta içi kelimesinin doğru kullanımını resmi sitesinde paylaştı. Pazartesi gününden Cuma'ya kadar olan zaman dilimini kapsayan hafta içi kelimesi, sıkça kullanılan sözcükler arasında yer alıyor. Hafta içi, Türkçe'de isim olarak kullanılmaktadır.

HAFTA İÇİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığını, resmi sitesinde paylaştı.

Kelimenin doğru yazımı "hafta içi" şeklinde olmaldır. Buna göre; hafta içi szöcüğü ayrı yazılmalıdır.

Haftaiçi her gün çalışmak bazen çok yorucu geliyor. (YANLIŞ)

Bu hafta içi arkadaşım ile birlikte yurt dışına seyahat edeceğiz. (DOĞRU)

Fenerbahçe – Galatasaray maçı haftaiçi oynanacakmış. (YANLIŞ)

Geçen hafta içi katıldığım toplantıda önemli notlar edindim. (DOĞRU)

HAFTA İÇİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu yani TDK'nın resmi sitesinde yer alan anlatıma göre hafta içi; "Haftanın cumartesi ve pazar dışında kalan günleri, hafta arası." şeklinde açıklanmaktadır.

İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü: Mutabakata vardık
Çiğ köfteli kadın trafik magandasından pes dedirten görüntüler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı
İstanbul'da akılalmaz görüntüler: Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe saydılar
Türkiye'nin M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırılıyor

Türkiye'nin M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırılıyor

Bugün hangi burçları parasal konular bekliyor?

Bugün hangi burçları parasal konular bekliyor?

Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı! İ

Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı! İstanbul bakın kaçıncı sırada?

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu