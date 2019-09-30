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  3. Meteoroloji açıkladı: Hafta boyunca güneş yüzünü gösterecek

Meteoroloji açıkladı: Hafta boyunca güneş yüzünü gösterecek

Meteoroloji açıkladı: Hafta boyunca güneş yüzünü gösterecek

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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