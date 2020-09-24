24 Eylül 2020 Perşembe 13:33 | Son Güncelleme:
Hafriyatıyla korkuttu: 120 kilometre hızla gitmesine rağmen kamyona yetişemedi
DHA
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü. 120 kilometre hızla gitmesine rağmen hafriyat kamyonuna yetişemeyen şoförün çektiği anlar kameraya böyle yansıdı.
İstanbul'da yine hafriyat kamyonu terörünün eşiğinden dönüldü. Seyir halindeki kamyonlardan biri kasa kapağı açık şekilde kaya parçaları taşırken diğeri de makas atarak 120 kilometre hızla ilerledi.
KAMYONUYLA TEHLİKE SAÇTI
DHA'da yer alan haberde sürücüleri tedirgin eden hafriyat kamyonu tehlikeli şekilde yolunu uzun süre devam etti. Görüntüler otomobil sürücüsünün kamyonu geçmesiyle son buldu.
HAFRİYATIYLA KORKUTTU
Öte yandan Arnavutköy'de de bir hafriyat kamyonu arka kapağı yarı açık halde hızla ilerlerken görüntülendi. Kaya parçaları yüklü hafriyat kamyonu görüntüsüyle yanından geçen sürücüleri korkuttu.