Hafriyatıyla korkuttu: 120 kilometre hızla gitmesine rağmen kamyona yetişemedi

İstanbul'da yine hafriyat kamyonu terörünün eşiğinden dönüldü. Seyir halindeki kamyonlardan biri kasa kapağı açık şekilde kaya parçaları taşırken diğeri de makas atarak 120 kilometre hızla ilerledi.

KAMYONUYLA TEHLİKE SAÇTI

DHA'da yer alan haberde sürücüleri tedirgin eden hafriyat kamyonu tehlikeli şekilde yolunu uzun süre devam etti. Görüntüler otomobil sürücüsünün kamyonu geçmesiyle son buldu.

HAFRİYATIYLA KORKUTTU

Öte yandan Arnavutköy'de de bir hafriyat kamyonu arka kapağı yarı açık halde hızla ilerlerken görüntülendi. Kaya parçaları yüklü hafriyat kamyonu görüntüsüyle yanından geçen sürücüleri korkuttu.