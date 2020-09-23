Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? Hafızlık sonuçları sorgulama ekranı

7 Eylül 2020 tarihi itibari ile yapılan hafızlık tespit sınavı sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından erişime açıldı. Sonuçların 25 Eylül'de açıklanması bekleniyordu. Sözlü olarak gerçekleşen sınavda 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Hafızlık tespit sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanabiliyor.

HAFIZLIK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.