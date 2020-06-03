Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? 3 Haziran 12:30 HADİ ipucu cevabı sizlerle!

Mini Hadi bugün 12:30'da tüm Hadicilerle birlikte olacak. Hadi ipucu sorusu ve cevabı tüm HADİ'ciler tarafından merak ediliyor. Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. 3 Haziran 12:30 HADİ ipucu cevabına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Hadi bilgi yarışması binlerce kişi tarafından takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler..

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI NEDİR?

Sözcükler ile aranız nasıl hadiciler!

O zaman bu ipucu tam size göre.

Gösterişsiz ve sade yaşamaktan yana olan alçak gönüllü kişiler için kullanılan kelime hangisidir?

CEVAP: Kalender

HADİ NEDİR?

Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de müzik, sinema, spor gibi farklı kategorilerde özel yarışmalar da düzenlenir.

Türkiye’nin ilk interaktif mobil bilgi yarışması olan Hadi bugüne kadar milyonlarca TL kazandırdı. Bu heyecana sen de katıl, kazananlardan biri olma şansını sen de yakala!