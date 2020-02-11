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  3. Hadi ipucu 11 Şubat: Semiha Berksoy, Saadet İkesus ,Leyla Gencer hangi alanda eserler vermiştir?

Hadi ipucu 11 Şubat: Semiha Berksoy, Saadet İkesus ,Leyla Gencer hangi alanda eserler vermiştir?

Hadi ipucu 11 Şubat: Semiha Berksoy, Saadet İkesus ,Leyla Gencer hangi alanda eserler vermiştir"

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yarışmacılar tarafından araştırılıyor. 11 Şubat’ta sevilen yarışmada, “Semiha Berksoy, Saadet İkesus ve Leyla Gencer hangi alanda eserler vermiş sanatçılarımızdır? Ayrıca, klasik batı müziği geleneğinin en önemli parçalarından biridir.” Açıklaması yapıldı. İşte cevap…

Hadi ipucu sorusu 11 Şubat itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Yarışmada yapılan açıklamada, “Semiha Berksoy, Saadet İkesus ve Leyla Gencer hangi alanda eserler vermiş sanatçılarımızdır? Ayrıca, klasik batı müziği geleneğinin en önemli parçalarından biridir.” denildi. Cevap haberimizde sizlerle.

SORU:  Semiha Berksoy, Saadet İkesus ve Leyla Gencer hangi alanda eserler vermiş sanatçılarımızdır? Ayrıca, klasik batı müziği geleneğinin en önemli parçalarından biridir.

CEVAP: OPERA

SEMİHA BERKSOY

Semiha Berksoy, Türk opera sanatçısı ve ressam. İlk Türk kadın opera sanatçısıdır. İstanbul Konservatuarı'nda ve Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi Resim ve Tiyatro Okulu'nda eğitim almıştır.

LEYLA GENCER

Ayşe Leyla Gencer, Türk opera sanatçısı. 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak görülür.

SAADET İKESUS

Saadet İkesus Altan, Türkiye'de operanın kurucularından, ilk kadın opera sanatçılarından, Avrupa'da oynayan ilk Türk kadın opera sanatçısı, ilk kadın opera yönetmeni, ilk şan pedagogu.


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