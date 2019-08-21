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  3. Hacı Harun Ekşi kimdir? (Hacı Harun Ekşi Camii nerede?)

Hacı Harun Ekşi kimdir? (Hacı Harun Ekşi Camii nerede?)

Hacı Harun Ekşi kimdir" (Hacı Harun Ekşi Camii nerede")

Hacı Harun Ekşi Camii Üsküdar’da açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Cami açılışında konuştu. Vatandaşlar Hacı Harun Ekşi’nin kim olduğunu merak ediyorlar.

Hacı Harun Ekşi Camii Üsküdar’da açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Cami açılışında konuştu. Merhum Hacı Harun Ekşi'nin adına ailesinin böyle bir eseri inşa ettirmelerinin onu ebedi alemde kalıcı kılacağını ifade eden Erdoğan, Peygamberin "Rabb'imiz kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben kendilerine cennette bir bina inşa ederim." dediğini söyledi. Vatandaşlar Hacı Harun Ekşi’nin kim olduğunu merak ediyorlar.

HACI HARUN EKŞİ CAMİİ NEREDE?

Camii Üsküdar'da bulunmaktadır. Adres: Burhaniye Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Sokak

HACI HARUN EKŞİ KİMDİR?

İşadamı Mahmut Ekşi'nin babasıdır.

MAHMUT EKŞİ KİMDİR?

Ekşi, Rize'nin İkizdere Bayırköy Beldesi’nde 1952 yılında doğdu.Ekşi, 9 Yaşındayken yani 1961 yılında ailesiyle beraber Rize’den İstanbul Selimiye'ye taşındı. İlkokul 2.sınıfa kadar Rize’de eğitim gören Mahmut Ekşi, Selimiye'de İlkokulu tamamlar.Akabinde Paşa Kapısı Ortaokulu, Haydarpaşa Lisesi ve Marmara Üniversite Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Ekşi’nin, babası ve amcaları inşaat sektöründe çalışıyorlardı. Dolayısıyla Ortaokuldan itibaren babasıyla birlikte inşaat sektöründe çalışmaya başladı. Üniversite yılları da babasının yanında yetkili bir şekilde çalışmayla geçti.

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