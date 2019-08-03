Hacı adayları ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye ilgi gösteriyor

Haccın en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı Arafat içerisinde yer alan Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi), Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği mekan olması dolayısıyla hacı adaylarının ziyaret durakları arasında önemli yer tutuyor. Mekke'de bulunan hacı adayları, Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife'de vakfe için gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanları geziyor.

Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarının Arafat'ta ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Sıcak havaya rağmen günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepeye merdivenlerle birkaç dakikada ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor. Kafile başkanları ve din görevlilerinin Arafat ve Rahmet Tepesi hakkındaki bilgilendirmelerini dinleyen hacı adayları, yakınlarına göndermek ve hatıra olarak saklamak için fotoğraf çektiriyor.

Özellikle akşam saatlerine doğru güneşin batışının ortaya çıkardığı olağanüstü manzara, tepeden net görülüyor. Bazı kafileler, ziyaretlerini güneşin battığı ve doğduğu saatlere denk getirmeye çalışıyor. Tepeye çıkan yollarda bulunan seyyar satıcılar, hacı adaylarına hediyelik eşya satıyor.

Hac hazırlıkları

Öte yandan Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife'de vakfe için hacı adaylarının gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanlarda da hazırlıklar sürüyor. Arafat sınırlarında hacı adaylarının konaklayacağı çadırları kuran ekipler temizlik çalışması yapıyor, eksikleri tamamlıyor.

ARAFAT VE RAHMET TEPESİ

Haccın en önemli rüknü "vakfe"nin yapıldığı yer olan Arafat, Mekke'nin 25 kilometre doğusunda, ova görünüşünde bir alan. Cebel-i Rahme, yaklaşık 14 kilometrekare alana sahip Arafat'ın kuzey kesiminde bulunuyor. İslam kaynaklarında, son peygamber Hazreti Muhammed'in Arafat vakfesini Cebel-i Rahme'nin yakınında yaptığı belirtiliyor.

(AA)