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05 Ekim 2020 Pazartesi 09:46 | Son Güncelleme:

Hace ne demek, nedir? Hace ne anlama geliyor?

Hace ne demek, nedir" Hace ne anlama geliyor"

Hace kelimesi, Uyanış: Büyük Selçuklu'da Nizamülmülk karakterinin "Ben bu devletin hacesiyim" ifadelerinden sonra aranan konular arasına girdi. Hace dilimize Farsça'dan geçen kelimelerden biridir. Hace ne anlama geliyor?

Hace sözcüğü, bu akşam TRT 1 ekranında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu'da geçti. Dizide Nizamülmülk karakterinin "Ben bu devletin hacesiyim" sözlerinin ardından izleyiciler hace kelimesine dair araştırma yapmaya başladı. Nizamülmülk tarafından kullanılan bu kelime Farsça kökenlidir.

HACE NE DEMEK, NEDİR?

Hace kelimesi Uyanış: Büyük Selçuklu'da Nizamülmülk karakteri tarafından "Ben bu devletin hacesiyim" şeklinde kullanıldı.

Hace, Farça kökenli bir sözcüktür. Müderris, hoca, efendi anlamına, ilim sâhibi kimselere verilen bir isimdir.

NİZAMÜLMÜLK KİMDİR?

Nizâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisi. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk'ün vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır

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