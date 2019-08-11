Haccın İslam için önemi nedir? 'Hac İslam'ın yapısını koruyan senelik toplantı'

“Dört Rükün Namaz-Zekât-Oruç-Hac” kitabı İslam’ın şartlarından olan namaz, zekât, oruç ve haccın önemini anlatır. Allah ile kul arasındaki ilişkiye değinen eser, Allah’ın sıfatlarının iyi bilinmesi gerektiğini belirtir. Çünkü ilişkiler sıfatlara bağlı olurlar ve sadece sıfatlardan dolayı göze görünürler. Biz iki varlığın veya iki kimsenin sıfatlarını bilmediğimiz zaman ilişkileri doğru ve güzel olarak anlamayız.

“AHİRETTE ZARAR VERECEK OLAN ŞEYLERDEN KORUNANLAR İÇİN DELİLDİR”

“Elif, Lam, Mim. Bu, O kitaptır ki kendisinden hiç şüphe yoktur ve daha önceki kitaplarda, Allah’ın indireceğini va’d ettiği kâmil kitaptır. Ahirette zarar verecek olan şeylerden korunanlar için delildir, yol göstericidir. Bunlar o kimler ki gayba inanırlar ve beş vakit namazı gereği üzerine kılarlar, onlara verdiğiniz rızıklardan harcarlar, yedirirler.” (Bakara, 1-3)

“HAC İSLAM’IN TEMEL YAPISINI KORUYAN SENELİK BİR TOPLANTI”

Haccın, İslam’ın beş şartından bir tanesi olduğunu hatırlatan yazar, haccın Allah’a karşı baş eğmenin bir göstergesi olduğunu belirtir. Ona göre hac, bütün erkanı, amelleri, menasiki ve ibadetlerle birlikte kesin itaatin, mutlak emre uymanın, nedensiz niçinsiz buyruğunu yerine getirmenin ve Allah’ın her istediğinin önünde baş eğmenin adıdır.

“İnsanlar arasında hac yapılacağını ilan et. İnsanlar senin yanına yaya da gelsinler derin vadilerden (uzak yollardan) gelen yorgun zayıf develer üzerinde de gelsinler, ta ki kendilerine ait menfaatlere şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar (kurbanlıklar) üzerine belirli günlerde (kurban kesme günlerinde) Allah’ın adını ansınlar. Sonra kirleri (saç ve tırnaklarını) atsınlar, adaklarını yerine getirsinler de çok eski zamanlardan süzülüp Kabe’ye tavaf etsinler.” (Hac, 27-28)

Risale Yayınları tarafından çıkan “Dört Rükün Namaz-Zekât-Oruç-Hac” kitabı kurbanın ve haccın İslamiyet için önemine değinmekte ve yol göstermekte.

“Hac, İslam’ın milletinin doğruluğunun kötülüklerden arınmışlığını ve İslam’ın asıl ve temel yapısını korumakta çok önemli payı olan senelik bir toplantısı, diğer ifadelerle askeri geçiş törenidir.”