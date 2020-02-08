Hac yedek kura sonuçları ne zaman belli olur? Gözler Hac yedek kayıtları sonuçlarında

Hac yedek kayıtları yoğun ilgi görüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, hacca kayıt yaptıramayanların sayısının 18 bin kişi civarında olduğunu belirterek, “Bunlarla ilgili daha önce belirlenen, ilan edilen hac takvimimize göre 30 Ocak Perşembe günü sabahtan itibaren kayıtlar başlayacak. Bu, kuradan çıkmayan hacı adaylarımız için yolun sonu olmadığını gösteriyor. Hacı adaylarının şansları devam edecek.” demişti.

HAC YEDEK KAYITLARI BİTTİ Mİ?

9 Ocak’ta çekilen kuralar sonucu 83 bin 430 insanın hacca gitme hakkının ortaya çıktı. Kayıtlar için de 13-24 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Ancak 18 bin kişi civarında vatandaş gerek yaşlılıktan dolayı, hastalıktan dolayı ve bir kısmı da ekonomik sebeplerden dolayı kayıtlarını yaptıramadı. Hac yedek kayıtları 30 Ocak ila 7 Şubat arasında alındı.

HAC YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Hac yedek sonuçları açıklanmadı. 2020 Hac yedek kurasının ne zaman çekileceği henüz belli değil. Hac yedek sonuçları açıklandıktan sonra haberimizin içerisine eklenecektir.

HAC SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



HAC YEDEK SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Hacca kesin kayıt yaptırmak için bekleyen vatandaşlar yedek kura sonuçlarını araştırıyor. Hac kura sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. e-Devlet sisteminde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasının "Hac Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden kura sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.