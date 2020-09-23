Hac ve umre tarihleri belli oldu! Hac ve umre ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan hac ve umre ziyaretlerini altı aydır durdurmuştu. Askıya alınan hac ve umre ibadetleri için yalnızca ülke içinden ziyaretçi kabul ediliyordu. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi ve milyonların merakla beklediği tarih bildirildi. Hac ve umre ziyaretleri kademeli olarak başlatılacak.

HAC VE UMRE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlatacağını duyurdu.

4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'u (günlük 6 bin kişi) açılacak.

18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edecek.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenler kabul edilmeye başlanacak. Bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağı da ifade edildi.

Korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.